США впервые введут санкции против израильской армии

США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), об этом в ближайшие дни объявит госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

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В ограничительные списки попадет батальон «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном Берегу реки Иордан — территории Палестины, занятой израильской армией, которые имели место до нападения палестинских боевиков на Израиль. Санкции не позволят батальону и его служащим получать какую-либо американскую военную помощь или проходить обучение у инструкторов из США.

Расследование проводилось также в отношении нескольких других подразделений армии и полиции. По словам собеседника издания, они не будут подвергнуты санкциям благодаря исправлению проблем.

Расследование против батальона «Нецах Иегуда» началось в конце 2022 года, когда солдат обвинили в причастности к нескольким случаям насилия в отношении палестинского гражданского населения.

Ранее The New York Times писала, что американские официальные лица были возмущены тем, что Израиль не проконсультировался с Вашингтоном перед тем, как нанести удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. По их мнению, Израиль «сильно просчитался», полагая, что Иран не предпримет ответных действий.

1 апреля Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В итоге было разрушено иранское консульство. Пострадали все, кто находился на его территории.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии.