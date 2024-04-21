Вашингтон решил предоставить Украине новый пакет помощи для реализации масштабной провокации против Москвы. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что речь идет о регулярных попытках диверсий и обстрелах мирных объектов на территории РФ со стороны Украины. Все эти действия будут направлены на эскалацию конфликта и провоцирование Москвы на использование тактического ядерного оружия, предупредил Рогов.

«Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всем обвинить», — сказал глава общественного движения.

По его мнению, зарубежные партнеры Украины хотят сократить периметр ядерной безопасности РФ. После этого США и их союзники рассчитывают начать подготовку к глобальному конфликту против якобы «ослабленной России», подытожил Рогов.

20 апреля палата представителей США проголосовала за законопроект о выделении около $61 млрд в качестве военной помощи Украине. Документ одобрили 311 конгрессменов. Еще 112 законодателей высказались против.

В ближайшее время законопроект рассмотрит американский сенат.