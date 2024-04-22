В ДНР сообщили о попытках ВСУ покинуть Очеретино

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) небольшими группами пытаются покинуть поселок Очеретино на авдеевском направлении по обстреливаемой российской артиллерией дороге. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

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По его словам, в Очеретино была разбита «одна из наиболее многочисленных бригад» ВСУ.

«Оставшиеся силы пытаются выходить из населенного пункта. Путей тоже осталось немного. Одна более-менее вменяемая дорога, и та вся простреливается», — добавил он.

Ранее телеканал CNN сообщал, что украинские военные назвали Очеретино одной из ключевых точек в ДНР. Как заявил офицер Восточного командования ВСУ, после потери этого населенного пункта жизненно важные логистические маршруты окажутся под огневым контролем российских войск.