WSJ: новая помощь США едва ли кардинально изменит положение Украины

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Новая американская помощь Украине едва ли кардинально изменит положение Киева на поле боя. Такое мнение выразила в субботу газета The Wall Street Journal.

Издание пришло к такому выводу после анализа "тяжелого положения Украины на поле боя" и прогресса, которого достигли российские военные за последние месяцы. Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой личного состава и артиллерийских снарядов на фронте, напоминает The Wall Street Journal.

Новая отправка помощи Украине поможет лишь отбивать российские атаки и удерживать территорию до тех пор, пока европейские союзники Киева не направят ей больше помощи, считает газета.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $60 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля и гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начнется 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал подписать этот пакет законопроектов.