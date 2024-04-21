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В Брянской области сбили три беспилотника

Три беспилотника уничтожили над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

В Брянской области сбили три беспилотника
© РИА Новости

Уточняется, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Брянской области после падения беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры. Инцидент произошел в Выгоничском районе. Там силы противовоздушной обороны сбили пять ударных дронов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

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