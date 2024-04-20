В США оценили вероятность изменений на фронте после принятия пакета помощи Киеву

Новый пакет помощи Киеву в 60 миллиардов долларов не изменит ситуацию на фронте. О такой вероятности заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Даже если мы представим, что 61 миллиард долларов просто отдадут Зеленскому, (…) это все равно ничего не изменит на поле боя», — оценил ситуацию Джонсон.

По его словам, большую часть выделенных средств передадут американским военно-промышленным компаниям для закупки вооружений и пополнения арсенала США. Украине же направят лишь некоторую долю материальной помощи для приобретения военной техники у США, считает Джонсон.

Песков оценил последствия продления военной помощи США Украине

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов.