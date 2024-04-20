Группировка войск "Запад" за сутки заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Запад" за сутки заняли более выгодные рубежи, отбили три атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 30 человек и 5 единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 77-й аэромобильной, 43-й механизированной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й и 18-й бригад Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.