МО РФ заявило, что группировка войск "Запад" за сутки заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Запад" за сутки заняли более выгодные рубежи, отбили три атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 30 человек и 5 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 77-й аэромобильной, 43-й механизированной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й и 18-й бригад Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.