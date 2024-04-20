В США рассказали, как дешевые дроны РФ уничтожают элитные танки на Украине

Основные боевые танки западных стран, стоимость которых достигает $10 млн, легко уничтожаются дешевыми российскими дронами, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times.

По ее данным, США и ЕС поставили ВСУ большое количество мощных современных танков. Значительная часть из них, порядка 140 единиц, была уничтожена беспилотниками.

«Беспилотные летательные объекты стоимостью около $500 — ничтожная инвестиция для уничтожения Abrams стоимостью $10 млн», — подчеркнула Джейкс.

Эксперт уточнила, что российские операторы дронов за последние месяцы вывели из строя как минимум 5 танков M1 Abrams производства США и около 30 немецких танков Leopard различных модификаций.

В США рассказали об уязвимости Abrams на Украине

Аналитики предсказывали, что уничтожение бронированных машин с помощью дронов-камикадзе будет сложной задачей, заметила автор статьи. Она добавила, что специалисты ошибались — ВС РФ удалось уничтожить танки с помощью беспилотников.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщала ранее, что в период с 24 февраля 2022 года по 19 апреля 2024 года российские солдаты уничтожили на Украине в общей сложности свыше 15 тыс. различных бронированных машин.