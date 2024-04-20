Стало известно о размещении США ракет против ядерных объектов Ирана

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки незаметно разместили ракеты, способные наносить ущерб электронике ядерных объектов Ирана и выводить их из строя. Об этом пишет газета Daily Mail.

Отмечается, что данные ракеты не причиняют вреда мирному населению. Как утверждается в публикации, речь идет о микроволновых ракетах CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project), способных уничтожать любые электронные устройства, на которые они нацелены.

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