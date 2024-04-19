В Киеве начали составлять подомовые списки военнообязанных

Администрация одного из районов Киева, Печерского, начала составлять подомовые списки военнообязанных. Власти призвали местные органы самоорганизации населения собрать информацию и предоставить ее в военкомат, пишет издание «Страна.ua».

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«Печерская районная администрация Киева по просьбе военкомата разослала всем руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и органам самоорганизации населения района призыв собрать списки военнообязанных в домах», — отмечается в публикации.

Полученную информацию местные власти попросили направить в Печерский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), уточнило издание.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Согласно новым правилам, военнообязанные должны явиться в военкоматы, чтобы обновить свои данные, в противном случае им грозят серьезные штрафы. Некоторые категории граждан лишились отсрочки от службы, тогда как правоохранители, помощники депутатов и владельцы стратегических предприятий получили бронь.