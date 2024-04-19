В Донецке погиб американский корреспондент Sputnik Рассел Бентли

В Донецке погиб американский корреспондент Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что Бентли родился и вырос в американском Техасе.

«Рассел Бентли, он же Техас, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Sputnik. Ужасно. Царство Небесное», — написала Симоньян.

Ему было 64 года. У Бентли было гражданство РФ.

Ранее сообщалось о пропаже корреспондента. Его разыскивали с 8 апреля.

Напомним, что Бентли с позывным Техас присоединился к ополчению Донецкой народной республики в 2014 году. Свое решение он объяснял тем, что считает ДНР своим домом и собирается прожить на ее территории остаток своей жизни.