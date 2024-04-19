Стала известна цель удара Израиля по Ирану

Утром 19 апреля израильский истребитель выпустил три ракеты во время удара по Ирану. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США.

По словам чиновника, целью израильского удара было место дислокации радиолокатора ПВО в районе Исфахана. Согласно предварительным данным, атака была успешной — локатор был уничтожен.

«Три ракеты были выпущены с израильского истребителя за пределами Ирана во время очень ограниченного удара в пятницу утром», — сообщает источник.

Напомним, что утром 19 апреля Израиль совершил ограниченный ракетный удар по территории Ирана. Ранее политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин прокомментировал эту атаку.