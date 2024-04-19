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Израильский истребитель выпустил три ракеты при атаке на Иран

Утром 19 апреля израильский истребитель выпустил три ракеты во время удара по Ирану. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США.

Стала известна цель удара Израиля по Ирану
© globallookpress.com

По словам чиновника, целью израильского удара было место дислокации радиолокатора ПВО в районе Исфахана. Согласно предварительным данным, атака была успешной — локатор был уничтожен.

«Три ракеты были выпущены с израильского истребителя за пределами Ирана во время очень ограниченного удара в пятницу утром», — сообщает источник.

Напомним, что утром 19 апреля Израиль совершил ограниченный ракетный удар по территории Ирана. Ранее политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин прокомментировал эту атаку.

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