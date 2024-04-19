Шойгу поручил поставить системы защиты танков в зону СВО

Необходимо организовать дополнительные поставки систем защиты танков в зону спецоперации на Украине. Такое поручение промышленности в ходе визита на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Сейчас надо существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на машины, которые уже задействованы в боевых действиях и направить их в рембригады, которые у нас на поле боя, — сказал министр, слова которого передает официальный Telegram-канал военного ведомства.

В прошлом месяце глава Минобороны проинспектировал ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО «Алмаз-Антей». Министру доложили, что за прошлый год в полном объеме было выполнено поручение по производству автономных средств целеуказания «Енисей» и радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам «Валдай».

Также в марте стало известно, что научно-производственное объединение «Кайсант» создало купольную станцию, которая предназначена для подавления FPV-дронов К-1000. Она сможет защитить любую бронетехнику и автотранспорт, сообщила директор по развитию предприятия Алена Баландина.