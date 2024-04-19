NBC: атака по Ирану пришлась на день рождения духовного лидера республики
Приписываемый Израилю удар по Ирану произошел в день рождения иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи.
На это обратила внимание телекомпания NBC.
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В пятницу Хаменеи исполнилось 85 лет. Этот факт также отметил американский сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).
"Как я понял, сегодня на свой день рождения Хаменеи получил взрыв", - написал законодатель в X (ранее Twitter).