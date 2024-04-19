Приписываемый Израилю удар по Ирану произошел в день рождения иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи.

На это обратила внимание телекомпания NBC.

США рассказали, участвовали ли в израильском ударе по Ирану

В пятницу Хаменеи исполнилось 85 лет. Этот факт также отметил американский сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).