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NBC: атака по Ирану пришлась на день рождения духовного лидера республики

Приписываемый Израилю удар по Ирану произошел в день рождения иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи.

На это обратила внимание телекомпания NBC.

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В пятницу Хаменеи исполнилось 85 лет. Этот факт также отметил американский сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

"Как я понял, сегодня на свой день рождения Хаменеи получил взрыв", - написал законодатель в X (ранее Twitter).
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