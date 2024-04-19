На Запорожской АЭС предупредили об угрозе ядерной безопасности

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина заявила, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект создают угрозу ядерной безопасности. Ее слова приводит РИА Новости.

Яшина подчеркнула, что обстановка на ЗАЭС по-прежнему остается напряженной. По ее словам, на объекте действует режим «активное небо».

«Ежедневно мы наблюдаем достаточно приличное количество дронов, что создает угрозу ядерной безопасности», — отметила эксперт.

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Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС. По его словам, виновные в атаках на объект игнорируют призывы «проявлять предельную военную сдержанность».