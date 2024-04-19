В России обвинили ВСУ во взломе Starlink

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли взломать терминалы спутниковой связи Starlink, чтобы выходить в интернет бесплатно, в этом военных обвинил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

В организации исследовали спутниковую коммуникационную систему дрона «Баба Яга». ВСУ удалось обойти территориальные ограничения на работу устройств путем внесения глубоких изменений в конструкцию терминала и его программное обеспечение.

«Фактически им удалось зашунтировать главные микросхемы терминального устройства с помощью специального оборудования под управлением Raspberry Pi», — уточнил Кузякин.

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Он добавил, что ВСУ в основном используют спутниковый интернет Starlink для управления и корректировки беспилотников, в первую очередь тяжелых сельскозозяйственных дронов «Баба Яга», переформатированных под военные нужды.

В конце марта агентство Bloomberg утверждало, что интернет-терминалы Starlink от компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска возможно незаконно купить во многих частях мира.