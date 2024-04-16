The Jerusalem Post: Израиль определился с ответом на атаку Ирана

Военное руководство Израиля определилось с ответом на иранскую атаку. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Дата ответного удара пока неизвестна. Как отмечает источник, власти Израиль полны решимости нанести ответный удар, хоть и планируют смягчить атаку, чтобы конфликт не перерос в полномасштабную войну.

«Поскольку сроки все еще варьируются и из-за всей необходимой сложной подготовки нынешнее решение может измениться. Однако сама разработка решения показывает серьезность и решимость руководства Израиля нанести ответный удар, хотя все указывает на то, что Иерусалим по-прежнему стремится сдержать нападение, чтобы избежать перерастания в региональную войну», — отмечает источник.

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Помимо этого в источнике добавили, что варианты израильского ответа варьируются от ударов по ядерным объектам Ирана, до ударов по местам размещения беспилотников или баллистических ракет.

1 апреля израильская армия совершила воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате погибло несколько иранских военных, среди которых были высокопоставленные генералы Корпуса стражей исламской революции. В ночь на 14 апреля Иран предпринял ответную атаку с помощью нескольких десятков беспилотников и ракет.