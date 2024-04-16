Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии

Бойцов добровольческих формирований Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии), принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине уравняли в выплатах компенсации за ранение или по инвалидности со служащими в Росгвардии по контракту. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно распоряжению, в случае смерти военных их семьи также получат аналогичные выплаты.

Документ корректирует положения о компенсациях, которые прежде касались добровольческих формирований, «содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации». Новый указ распространяет право получения компенсаций и на добровольцев, которые служат в войсках национальной гвардии РФ.