Зеленского обязали рассмотреть петицию об отправке полицейских и чиновников на фронт

Петиция об отправке на передовую полицейских, госслужащих и других работников бюджетной сферы Украины набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов. Об сообщает ТАСС.

Петицию опубликовали в соответствующем разделе сайта президента три дня назад. Авторы просят внести в Верховную раду неотложный законопроект о немедленном призыве в армию правоохранителей и иных бюджетников. Этот же документ предлагает принять на работу в госучреждения и правоохранительные органы Украины уже отслуживших военных.

«Власть должна провести ротацию добровольцев и мобилизованных в первые дни конфликта», — подчеркивается в тексте.

Согласно украинским законам, президент обязан рассматривать петиции, которые набрали 25 тысяч голосов.

Напомним, что с февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. 11 апреля Верховная рада приняла новый закон о мобилизации в стране. Документ ужесточает порядок ее проведения и наказание за уклонение от службы. Ожидается, это поможет мобилизовать властям сотни тысяч украинцев и восполнить состав Вооруженных сил Украины.