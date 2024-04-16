Три украинских беспилотника попытались атаковать российский регион

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, все три БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — доложили в Минобороны.

Военные уточнили, что при попытке атаки были использованы дроны самолетного типа.

Ранее сегодня ВСУ попытались атаковать другой российский регион, Курскую область, при помощи воздушного шара. Этот объект также был сбит ПВО.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.