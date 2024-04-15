Иранское ПВО приведено в боевую готовность

Иранские системы ПВО были приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает Telegram-канал «МИГ России».

Отмечается, что таким образом Иран скорее всего готовится к ответным действиям Израиля на обстрел за уничтоженное иранское консульство. При этом на фоне активности ПВО в Ливане, Сирии, Ираке и Иране отмечаются массовые сбои в GPS-навигации.

1 апреля консульство Ирана в Дамаске стало целью воздушной атаки Израиля. В результате погибло несколько иранских военных, среди которых были высокопоставленные генералы Корпуса стражей исламской революции. В ночь на 14 апреля Иран предпринял ответную атаку с помощью нескольких десятков беспилотников и ракет.

Глава Минобороны Израиля заявил США о необходимости удара по Ирану

Ранее министр обороны Израиля заявил, что у его страны нет другого выхода, помимо ответного удара по Ирану.