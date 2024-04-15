В Польше назвали серьезную угрозу для ВСУ

Применяемые Вооружёнными силами России в зоне специальной военной операции планирующие бомбы, оснащённые так называемым унифицированным модулем планирования и коррекции, стали серьёзной угрозой для украинской армии.

Об этом пишет портал Defence 24.

«Проблема из-за российских планирующих бомб и, как следствие, вопрос борьбы с их носителями, вскоре станут ключевыми для ВСУ», — говорится в публикации.

Как пишет автор статьи, в последние несколько месяцев Россия нарастила использование таких бомб. Уточняется, что это оружие позволяет российской тактической авиации атаковать цели, оставаясь при этом вне досягаемости противовоздушной обороны ВСУ.

Стало известно, какие боеприпасы получит Киев

Ранее о разрушительных ударах российских авиабомб по ВСУ сообщил немецкий телеканал Die Welt.