США опровергли получение от Ирана предупреждений об атаке на Израиль

Власти США заявили, что не получали предупреждений от Ирана о сроках или целях воздушной атаки на Израиль. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
По его словам, все утверждения об обратном не соответствуют действительности. Кирби предположил, что за утвержденииями стоит цель оправдаться за сокрушительное поражение налета.
«Мы получали послания от Ирана, и они получали послания от нас. Но ни нам, ни кому бы то ни было еще не поступало никаких предупреждений о сроках, целях и характере ответа», — сказал он.
Сообщения об уведомлении со стороны Ирана опроверг и официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Он ответил журналистам, что на протяжении последней недели у Соединенных Штатов были контакты с рядом зарубежных собеседников, но ни в одном из них не было уведомлений об атаке.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил главе Пентагона Ллойду Остину о необходимости ответного удара по Ирану и отсутствии других альтернатив. Отмечается, что Галлант сказал Остину в телефонном разговоре, что Израиль не может допустить запуск баллистических ракет по своей территории без ответа.