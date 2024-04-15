США опровергли получение от Ирана предупреждений об атаке на Израиль

Власти США заявили, что не получали предупреждений от Ирана о сроках или целях воздушной атаки на Израиль. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

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По его словам, все утверждения об обратном не соответствуют действительности. Кирби предположил, что за утвержденииями стоит цель оправдаться за сокрушительное поражение налета.

«Мы получали послания от Ирана, и они получали послания от нас. Но ни нам, ни кому бы то ни было еще не поступало никаких предупреждений о сроках, целях и характере ответа», — сказал он.

Сообщения об уведомлении со стороны Ирана опроверг и официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Он ответил журналистам, что на протяжении последней недели у Соединенных Штатов были контакты с рядом зарубежных собеседников, но ни в одном из них не было уведомлений об атаке.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил главе Пентагона Ллойду Остину о необходимости ответного удара по Ирану и отсутствии других альтернатив. Отмечается, что Галлант сказал Остину в телефонном разговоре, что Израиль не может допустить запуск баллистических ракет по своей территории без ответа.