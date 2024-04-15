Российским военным удалось сорвать планы ВСУ на двух направлениях

Российским военным удалось сорвать планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях спецоперации — северском и запорожском. Об этом Министерстве обороны России.

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Как рассказали в оборонном ведомстве, на обоих направлениях ВСУ пытались провести ротацию, но работа российской артиллерии помешала их планам.

«Боевики пыталась незаметно пробраться к своим через поляну разбитой западной техники, однако именно возле нее российские минометчики подловили противника», — сообщили в Минобороны.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» указал на возросшую точность российских ударов в зоне спецоперации.