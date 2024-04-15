В США объяснили, что помогло Израилю выдержать массивную атаку дронами

Многоуровневость израильских сил ПВО помогла им отразить атаку со стороны Ирана, считают эксперты издания Wired. По их словам, Тель-Авив активно использует самые разные системы, в том числе Arrow и David«s Sling. Все они предназначены для борьбы с самыми разными видами вооружений, в том числе с баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Специалисты утверждают, что израильская система ПВО «Железный купол» демонстрирует свою эффективность на протяжении более десяти лет. Он подходит не только для уничтожения ракет противника, но и для поражения беспилотников. Это стало возможным благодаря многоуровневости системы, считают эксперты. Помимо установок ПВО, армия Израиля также пользуется глушилками, которые «отрезают» сигнал GPS от БПЛА, снижая вероятность успешного поражения цели.

Иран опубликовал видео запуска дронов во время операции против Израиля

В то же время авторы издания подчеркивают, что атака Ирана была отражена не только благодаря эффективности систем ПВО Израиля, но и благодаря партнерам страны. Так, армия США перехватила около 70 дронов и баллистических ракет. Помощь Тель-Авиву оказали и британские войска.

Как сообщалось ранее, атака Ирана по Израилю обрушила международные авиаперевозки из-за закрытия воздушного пространства. Он стал самым масштабным с момента теракта в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года, считает основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марк Зи.