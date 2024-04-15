Ряд государственных СМИ Ирана показали опубликовали кадры запусков ракет и беспилотников во время атаки по Израилю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что видео были опубликованы агентством IRNA и телерадиокорпорацией IRIB. На показанных кадрах можно увидеть запуск ударных дронов Shahed, а также пуск иранских баллистических ракет.

«Кадры <...> атаки беспилотников в операции "Правдивое обещание" против целей на оккупированных территориях», — сказано в описании к видео от IRIB.

Напомним, что 1 апреля иранское консульство в Дамаске попало под воздушный удар со стороны Израиля, что стало причиной смерти нескольких военных Ирана, среди которых были высокопоставленные генералы Корпуса стражей исламской революции. В ночь на 14 апреля Иран предпринял ответную атаку с помощью нескольких десятков беспилотников и ракет.