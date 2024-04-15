Израиль изменил планы по операции в Рафахе после атаки Ирана

Власти Израиля изменили свои первоначальные планы по началу операции в Рафахе после атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные источники.

Согласно утверждениям источников, вместо наземной операции в Рафахе израильское командование решило сосредоточиться на планировании ответа на иранскую атаку. При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что уже согласовал дату начала операции в Рафахе.

Впрочем, один израильский чиновник заявил, что власти страны все еще собираются провести операцию в Рафахе, но сроки ее начала были перенесены на неопределенный срок. Представители израильской армии отказались от официальных комментариев по этому вопросу.

Эксперт указал на сенсационный факт в атаке Ирана на Израиль

1 апреля консульство Ирана в Дамаске попало под воздушный удар со стороны Израиля, в результате которого были ликвидированы несколько военных, среди которых были высокопоставленные генералы Корпуса стражей исламской революции. В ночь на 14 апреля Иран предпринял ответную атаку с помощью нескольких десятков беспилотников и ракет.