Стало известно о взятии ВС России села Семеновка под Авдеевкой

Российские военные заняли село Семеновка в районе Авдеевки. О взятии населенного пункта пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».

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«Семёновка — наша. Радостными новостями делятся парни из БАРС (боевого армейского резерва страны — прим. «Ленты.ру»). Военкоры тоже подтверждают информацию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что занять последний опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в данном районе удалось при участии авиации и артиллерии.