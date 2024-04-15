За минувшие сутки подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли ряд мощных ударов по Вооруженными силам Украины (ВСУ) в районах нескольких населенных пунктов на запорожском направлении. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Lenta.ru

По его данным, ВСУ потеряли до 55 солдат, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав». Российская газета

Ранее в Минобороны России сообщили, что на донецком направлении российские военные впервые с начала спецоперации уничтожили английскую гаубицу L-119. Кроме того, на авдеевском направлении им удалось поразить украинскую станцию РЭБ «Хмара». Ura.Ru