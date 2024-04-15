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Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

Баку вернул Еревану всех военнопленных, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время выступления на слушаниях в Международном суде ООН, пишет Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

Азербайджан вернул Армении всех военнопленных
© РИА Новости

Замглавы МИД отметил, что в тюрьме остаются только те, кого обвиняют в пытках, убийствах, военных преступлениях, терроризме и сепаратизме.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность подписать мирный договор с Азербайджаном.

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