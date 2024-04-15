ВСУ потеряли почти тысячу солдат за сутки

В ходе боевых действий на Украине за последние сутки потери ВСУ составили до 895 человек. Это следует из ежедневной сводки Министерства обороны России.

«Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 895 человек», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости.

Кроме того, на купянском, донецком и авдеевском направлениях ВС РФ улучшили позиции. Отмечается, что за сутки российские системы ПВО сбили 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что расчеты БМ-21 «Град» группировки «Центр» поразили реактивными снарядами места дислокации ВСУ и технику противника на авдеевском направлении. Кроме того, разведка при помощи беспилотников выявила значительное скопление украинских сил, передает MK.RU.