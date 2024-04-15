На авдеевском направлении 47-й отдельная механизированная бригада ВСУ "Магура" лишись сразу трех M2А2 ODS-SA Bradley производства США.

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Машины, оснащенные динамической защитой BRAT, замерли рядом. Интересно, что одна из них, завалившаяся на бок в воронку, имеет желтый пустынный камуфляж.

Ранее делались предположения, что формирования киевского режима несут такие тяжелые потери, что вынуждены практически сразу бросать поставленные из-за океана БМП в бой, не теряя времени на перекраску.

Всего, по данным военно-аналитического портала Lostarmour, ВСУ получили 186 таких бронированных средств доставки личного состава. Из них уничтожено 46. Речь идет только тех образцах, что были сфотографированы или засняты на видео. На самом деле, потерь, как правило, больше.

Еще пять единиц захвачены воинам - антифашистами. Одна из них в настоящее время путешествует по России в составе тематического поезда Минобороны России "Сила в правде".

Сообщалась, что эта БМП стала трофеем в ноябре прошлого года. Ее вывел из строя гранатометчик группировки "Центр".

Кроме M2А2, противник несет потери также в БМП других типов: так, недавно на кладбище бронетехники в Запорожье были замечены две Marder 1А3.