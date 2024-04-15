ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт Нацгвардии Украины

Российские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт 13-й бригады Нацгвардии Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. ТАСС

«Уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах», — отмечается в заявлении министерства. RT на русском

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ранее ударили по базе хранения украинского вооружения, где находились 32 гаубицы Д-20. Также удалось поразить два цеха сборки беспилотников и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров. Lenta.ru