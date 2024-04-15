ВС РФ впервые уничтожили гаубицу L-119 и поразили станцию РЭБ "Хмара"

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации уничтожили британскую гаубицу L-119 и поразили станции радиоэлектронной борьбы "Хмара". Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ.

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Как отметили в ведомстве, станция уничтожена на авдеевском направлении.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, САУ "Акация", САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-30, 105-миллиметровая гаубица М102 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Хмара".

Отметим, что Минобороны впервые сообщает об уничтожении станции РЭБ "Хмара".

На донецком направлении ВСУ потеряли две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также британскую 105-мм гаубицу L-119.