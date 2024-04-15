Чем известен украинский дрон «Баба Яга»

В результате оперативно-розыскных действий в помещении одной из московских фирм был обнаружен украинский беспилотник «Баба Яга». Чем известен дрон — в материале URA.RU.

ФСБ обнаружили дрон в московском офисе

По информации telegram-канала Baza, ФСБ и ЦПЭ нашли «Бабу Ягу» в ходе оперативно-розыскных мероприятий в офисе одной из московских компаний. Дрон принадлежал ее директору. Его конфисковали, идет проверка.

Как отреагировал директор компании

По словам руководителя компании, он намеревался проанализировать технические особенности дрона для создания аналогичного устройства. Однако полиция провела обыск и изъяла аппарат сразу после его получения. Он отметил, что его особый интерес вызывала система связи беспилотника. Именно наличие антенны «Старлинк» с модулем, который способен вносить путаницу в данные спутниковой геолокации. Целью компании было создание беспилотника с подобными функциями.

Для разработки прототипа необходимо было детально изучить «Бабу-ягу», в связи с чем директор обратился к своим экс-коллегам, находящимся в зоне СВО, с просьбой прислать дрон. Один из них отправил разоруженный беспилотник. Получение посылки через логистическую компанию было немедленно прервано визитом силовиков, которые конфисковали «Ягу» в течение нескольких секунд после доставки.

Характеристика дрона

Солдаты дали прозвище беспилотнику из-за «его когтей». Дроны «Баба-Яга» изначально предназначались для сельскохозяйственных работ, но были адаптированы ВСУ для выполнения боевых задач. Эти гексокоптеры отличаются большой грузоподъемностью, продвинутой навигацией и способностью к автономному полету.

Такие дроны оборудованы множеством радиоканалов с защитой от помех и могут выполнять заданный маршрут без управления оператором. Используемые в сельском хозяйстве для опрыскивания полей, они могут нести груз до 40-50 кг, но из-за шумных пропеллеров и низкого полета их легко обнаружить. Беспилотник «Баба Яга» обладает конструкцией гексакоптера и оснащен тепловизионной камерой. Работать дроном можно в темное время суток.

Технические характеристики:

скорость — до 40 километров в час с полной нагрузкой, 80 километров в час — без погрузки;

высота полета — 400 метров;

дальность полета — десять километров;

дальность связи — шесть километров;

время полета — 37 минут без погрузки и 23 минуты с десятью кг веса.

Охота ВС РФ на «Бабу Ягу»

Командиры и бойцы добровольческого батальона БАРС-14 сообщили, что «Баба Яга» способна сбрасывать до четырех мин. Полковник «Сокол» заявил, что ВС РФ обнаруживают такие дроны на расстоянии до шести километров при помощи тепловизоров. После чего БПЛА ослепляется прожекторами и по нему открывается огонь. При этом дроны не получается поразить средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому приходится сбивать «Бабу-Ягу» вручную. «Баба-Яга» управляется через спутниковую сеть Starlink», — отметил «Сокол». А это обозначает, что отсутствует наземный центр управления, который можно ликвидировать.