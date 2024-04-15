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Авиация ЦАХАЛ нанесла удары по целям "Хезболлы" на юге Ливана

Истребители Армии обороны Израиля прошедшей ночью нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

В Израиле рассказали об ударах по позициям «Хезболлы»
© Газета.Ru

Удары были нанесены по ракетным установкам, инфраструктуре и военным объектам в районах Седдикин, Матмура, Лаббуне и Айта-эш-Шаб.

Также отмечается, что Израиль нанес удары, «чтобы устранить угрозы в районах Айта-эш-Шаб и Лаббуне на юге Ливана».

До этого представители «Хезболлы» заявили, что высоко оценили решение Тегерана ответить Израилю на удар по иранскому консульству в столице Сирийской Арабской Республики (САР) Дамаске.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. При этом в Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в Израиле отменили все ограничения, введенные перед атакой Ирана.

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