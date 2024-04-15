Зеленский признал трудности на фронте: карта СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обострении ситуации для ВСУ на донецком направлении. Российские военные имеют огневое превосходство над украинской армией. Карта СВО и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU.

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Донецкое направление

Владимир Зеленский сообщил, что для украинской армии положение на донецком направлении становится хуже. По его словам, ВСУ ожидают по несколько месяцев поддержки от западных стран.

По информации telegram-канала Readovka, полное огневое превосходство ВС РФ обеспечивает эффективное противодействие попыткам контратак со стороны ВСУ. Украинская армия предпринимает попытки удержаться в Клещеевке, осознавая стратегическую важность этого района.

По данным telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, российские военные добились прогресса в продвижении к северу от Новомихайловки. В районе Победы проходят встречные бои. Ведутся интенсивные удары дальнобойными средствами ВС РФ по позициям в районе Нетайлово.

Активное наступление российских войск продолжается в направлении Яснобродовки и Уманского, где отмечены тактические успехи. Также прогресс наблюдается в районе Бердычей, где подразделения ВС РФ смогли продвинуться с северной стороны, усложняя положение украинского гарнизона в Бердычах.

Наступление ВС РФ в Часове Яре

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский обвинил ВСУ в остановке принудительной эвакуации гражданского населения из Часова Яра. По его словам, это делается с целью замедления наступления российских войск. Он добавил в беседе с РИА Новости, что ВСУ не допускает ошибок, подобных тем, что были сделаны при эвакуации из Артемовска, и теперь не позволяют выезд лицам, способным передавать информацию о ВСУ российским военным.

По информации telegram-канала Readovka, в районе Часова Яра продолжаются бои местного значения. ВС РФ осуществляют атаку северо-восточнее города, стремясь выйти на берег канала Северский Донец-Донбасс. В Часовом Яре российские подразделения успешно держат оборону и отражают контратаки ВСУ.

Южнодонецкое направление

В Минобороны РФ сообщили, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ успешно уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. По информации ведомства, ВКС РФ использовали неуправляемые авиабомбы ОДАБ-500.

Запорожское направление

Военнослужащие смешанной минометной батареи 71-го гвардейского полка группировки «Днепр» успешно предотвратили ротацию штурмовой группы ВСУ в районе Работино. Об этом сообщил заместитель командира огневого взвода с позывным Горец. По его словам, российским минометчикам регулярно удается поражать украинских военных в районе Работино, особенно в моменты ротаций личного состава, эвакуаций и подвоза боеприпасов.

Северское направление

Бронегруппа тульских десантников из состава Южной группировки российских войск осуществила атаку на опорный пункт ВСУ на северском участке фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Подразделения ВДВ регулярно выполняют задачи по уничтожению вражеских целей, демонстрируя высокую мобильность и точность действий.

Авдеевское направление

В Минобороны РФ сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки «Центр» выполнили удар по крупному району сосредоточения людей и техники ВСУ на авдеевском направлении. Артиллеристы быстро прибыли в район боевого применения и выполнили залп 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами на дистанции свыше 10 километров.