На Украине назначили нового главу «самого сильного военного подразделения»
Главой оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного командования.
«С сегодняшнего дня имею в честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины», — написал Владимир Шведюк.
Ранее Оперативное командование «Запад» назвало провокацией России видео, где украинский военком целуется с коллегами на рабочем месте.
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