На Украине назначили нового главу «самого сильного военного подразделения»

Главой оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного командования.

© Lenta.ru

«С сегодняшнего дня имею в честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины», — написал Владимир Шведюк.

Ранее Оперативное командование «Запад» назвало провокацией России видео, где украинский военком целуется с коллегами на рабочем месте.