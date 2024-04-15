Королевский флот Британии получит лазерное оружие к 2027 году

Королевский военно-морской флот Великобритании ожидает модернизация, поскольку Министерство обороны (МО) объявило о планах оснастить боевые корабли лазерным оружием DragonFire к 2027 году. Это развертывание, первоначально запланированное на 2032 год, было ускорено благодаря новой модели оборонных закупок.

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DragonFire обладает следующими возможностями:

Благодаря точной стрельбе (попадание в монету с расстояния в километр) и низким эксплуатационным расходам (10 фунтов стерлингов за выстрел) DragonFire является экономически эффективным средством защиты от воздушных угроз, таких как дроны и ракеты. В отличие от традиционного оружия, DragonFire использует лазерный луч, обеспечивая практически неограниченный «магазин» при условии наличия надежного источника питания.

Недавние события наглядно демонстрируют «ограниченность традиционного оружия», пишет The Aviationist. Дорогие ракеты часто используются для уничтожения гораздо более дешевых беспилотников и крылатых ракет, что приводит к проблемам с пополнением запасов боеприпасов. DragonFire устраняет эту проблему благодаря «неограниченному» запасу лазерных боеприпасов.