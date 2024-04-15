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Кимаковский: В Часовом Яре первую линию обороны ВСУ держат недавно мобилизованные

Первая линия обороны в Часовом Яре удерживается силами недавно мобилизованных. Командование отошло в конец города, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

В Часовом Яре первую линию обороны ВСУ держат недавно мобилизованные
© РИА Новости

По его словам, первую линию обороны в Часовом Яре отправили оборонять недавно мобилизованных, при этом все командиры ушли с передовой и командуют удаленно, передает ТАСС.

Кимаковский добавил, что украинская группировка в Часовом Яре ежедневно несет большие потери.

Ранее Кимаковский рассказал, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного ключевых районов в обороне города.

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Игорь Кимаковский