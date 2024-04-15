Скопления ВСУ и их техника были уничтожены в ходе удара ВС РФ в запорожском городе Гуляйполе. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Российская газета

«Под обстрелами были бандеровцы, засевшие в населённом пункте Гуляйполе... После разведки с неба были нанесены удары, в результате которых была уничтожена техника и сами бандеровцы», — сообщил он. RT на русском

Также Лебедев отметил, что на николаевском направлении под удары попали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб. Газета.Ru