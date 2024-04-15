Скопления ВСУ подверглись удару в Гуляйполе (Запорожская область), в результате чего были ликвидированы военные и техника. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Скопления ВСУ попали под удар в населенном пункте Гуляйполе», — заявил Лебедев, передает РИА Новости.

В результате удара ликвидированы бойцы и техника ВСУ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мост, по которому шло снабжение ВСУ, уничтожен российскими войсками в Гуляйполе. По его словам, атака была совершена авиацией 11-й армии ВВС и ПВО.