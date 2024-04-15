Использование ИИ позволит дронам "Пиранья" работать ночью

В России в камеры FPV-дрона "Пиранья" внедрили искусственный интеллект. И теперь беспилотник может работать и ночью.

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Об этом ТАСС сообщили в Симбирском конструкторском бюро. Здесь объяснили суть разработки. В дроны встроена камера с AI-модулем, которая получает изображение в инфракрасном спектре при нулевом освещении и преобразовывает его в читаемую черно-белую картинку. Все это потом передается по радиоканалам.

FPV-дрон "Пиранья-10" относится к малой беспилотной авиации. Он может уничтожать наземную технику, которая по цене в сотни раз дороже самого дрона, другие объекты противника. Несет нагрузку до пяти килограммов. Симбирское конструкторское бюро выпускает от 300 дронов в день.

"РГ" уже писала, что стандартная "Пиранья" может выполнять три основные задачи: полет в один конец и удар по противнику (дрон-камикадзе), полет со сбросом полезной нагрузки и возвращением домой (дрон-бомбардировщик или транспортный дрон) и разведка (дрон-разведчик).