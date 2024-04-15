СМИ: ВС РФ ударили по французским наемникам в Славянске

Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в подконтрольном Вооруженным силам Украины Славянске. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что эту информацию ему передали осведомленные источники.

«Прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ Caesar», - пояснил он.

При этом координатор николаевского подполья отметил, что, по его сведениям, треть Славянска перекрыта военными, идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице.

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Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что республика намеревается и дальше наращивать помощь Украине, не только финансовую, но и военную. Глава правительства заявил, что Париж уже поставляет Вооруженным силам Украины «вооружения последнего поколения», в том числе ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC и бомбы AASM.

При этом в ходе саммита в Париже, посвященного украинскому кризису, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой по отправке войск стран НАТО на Украину. Он также подчеркнул, что ради «безопасности и стабильности» в Европе, намерен сделать все возможное, чтобы «Россия не смогла выиграть эту войну».