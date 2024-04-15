Названа причина отказа Сербии от российских истребителей в пользу французских

Планы Сербии закупить французские истребители Rafale четвертого поколения, а не российские самолеты, говорят о стремлении страны диверсифицировать поставки вооружений. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного сербского чиновника.

Сербия и Франция обсуждают покупку Белградом 12 многоцелевых истребителей Rafale. FT отмечает, что традиционным поставщиком вооружений для Сербии была Россия.

На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, а также с представителями французских оборонных компаний, включая Dassault Aviation (производитель Rafale). Вучич назвал разговор с Макроном «очень хорошим» и подчеркнул, что они достигли «конкретных договоренностей» относительно покупки истребителей.

В России высказались об отказе Сербии покупать истребители у Москвы

Сообщалось, что контракт будет подписан в ближайшие два месяца. Сербские СМИ оценили сумму сделки примерно в три миллиарда евро. Сейчас ВВС Сербии состоят в основном из истребителей МиГ-29 советского производства.

Собеседник FT заявил, что сделка с Францией согласована «на 90 процентов». В то же время он подчеркнул, что «финансовый вопрос» пока не решен. Сербский чиновник рассказал газете, что украинский кризис ускорил диверсификацию поставок оружия, затруднив закупки в России.