Истребители Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ с помощью корректируемых бомб

Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении с применением объемно-детонирующих авиационных бомб (ОДАБ), которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции, сообщает Минобороны РФ.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении», — уточнили в ведомстве.

Ранее журналисты издания Military Watch Magazine написали, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 эффективно уничтожают позиции Вооруженных сил Украины планирующими бомбами.

Эксперты напомнили, что бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции позволяют поражать цели на дальности около 70 километров.

В начале апреля в США заявили, что российская армия увеличила свою огневую мощь перед Вооруженными силами Украины благодаря применению 500-килограммовых фугасных бомб с термобарическими боеголовками ОДАБ-500.