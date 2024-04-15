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Минобороны: российский артиллерист поразил танк Leopard 2 одним снарядом

Российский артиллерист Сергей Лазаренко, уничтоживший в ходе спецоперации танк Leopard 2, рассказал, что поразил его первым же снарядом. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российский артиллерист поразил танк Leopard 2 одним снарядом
© globallookpress.com
«Точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горит как спичка... Они с первого попадания горят», — сказал военный.

По словам Лазаренко, танк немецкого производства был поражён с помощью самоходной гаубицы «Мста-СМ2».

Ранее ВСУ пытались вытащить подбитый Leopard, чтобы он не попал к ВС России.

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Также сообщалось, что танки Leopard и Abrams застревают в грязи на Украине из-за тяжёлой брони.

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