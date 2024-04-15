Российские военные уничтожают укрепрайоны и боевиков ВСУ в окрестностях Часова Яра на артемовском направлении.

"Идут очередные активные наступательные действия нашими ребятами, братьями-десантниками в населенном пункте Часов Яр. Уже забрали, вытеснили из опорников укронацистов", – рассказал военнослужащий 11-й бригады ВДВ ВС России с позывным Бальбо.

В бригаде ВСУ начались проверки после потери позиций под Часов Яром

В результате уже на границе Артемовска и Богдановки становится тише и имеется возможность показать, как военнослужащие ВСУ и украинские националисты переоборудовали частные дома в опорные пункты.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», высокопоставленные офицеры украинской армии неожиданно высказались о превосходстве ВС РФ на фронте.