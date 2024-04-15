Стало известно, как США помогли Израилю в отражении атаки Ирана

Американские военные уничтожили более 80 БПЛА и не менее 6 баллистических ракет, выпущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена.

Об этом в воскресенье сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"13 апреля и утром 14 апреля силы Центрального командования ВС США при поддержке эсминцев Европейского командования ВС США успешно атаковали и уничтожили более 80 БПЛА и не менее 6 баллистических ракет, которые должны были ударить по Израилю из Ирана и Йемена", - говорится в заявлении командования, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).

В число уничтоженных ракет также входит пусковая установка и семь БПЛА, которые находились на территории Йемена под контролем хуситов.

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