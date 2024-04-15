Оборона села Работино, занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ), станет проблемой для украинской армии, поскольку ВС России готовятся окружить населенный пункт. Об этом предупредил боец ВСУ с позывным Алекс, его цитируют украинские СМИ, передает Telegram-канал «Венкоры Русской Весны».

Российские войска начнут активно атаковать от Вербового, к северо-западу от которого они в последние полтора месяца хорошо продвинулись. В настоящее время на уже занятой территории устанавливают минометные позиции.

По мнению Алекса, целью ВС РФ является попытка подойти к Работино с восточной стороны. Он полагает, что российские военнослужащие «поняли, что в лоб Работино им не взять, потому что там не могут закрепиться, а вот обойти и взять в кольцо гораздо легче».

Аналитики DS, работающие на украинскую армию, отмечают, что сейчас ведутся боевые действия в южной части населенного пункта, также его «подпирают» позиции ВС России с запада. Если российским войскам удастся окружить село, начав наступление еще и на его восточную часть, украинская оборона станет проблематичной.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербовое в Запорожской области. Кроме того, по его словам, у армии есть успехи в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.